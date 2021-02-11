韋彥德、賀知義續任終院非常任法官　韋彥德：港司法部門仍很大程度獨立於政府行事 (21:19)

韋彥德表示，他一直密切關注香港事態發展，並與英國外相和司法大臣共同審視自1997年以來，英國法官在香港任職協議的執行情況。據他們評估，香港司法部門的裁決仍符合法治，加上香港法律界繼續支持英國及其他海外法官參與終院工作，韋彥德與賀知義將繼續參與終院聆訊。

一般而言，海外非常任法官輪流編排審理香港終審法院的案件。韋彥德透露，他將於下周二（31日）至9月3日參與終院聆訊，賀知義則會在2021年年底前參與終院聆訊。韋彥德又稱，隨着香港的事態發展，將繼續評估香港情況，並與英國當局討論。

翻查資料，立法會前議員梁國雄2016年涉搶文件的上訴案，下周二將於終院審理，韋彥德是其中一名主審法官。

韋彥德聲明：https://www.supremecourt.uk/news/role-of-uk-judges-on-the-hong-kong-court-of-final-appeal-update.html