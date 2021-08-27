鄧炳強質疑有組織為「黑暴」籌錢實為「撈油水」　將調查涉洗黑錢否 (19:49)

鄧炳強今午出席撲滅罪行委員會會議後會見記者主動提到，稱有一個為「黑暴」被捕者籌款進行法律訴訟的團體，宣布將會解散，並在解散之前叫人捐很大金額的數字，質疑是趁解散前「撈一筆油水」。他表示，不知道該組織有沒有幫助違反《港區國安法》被告進行法律程序，但強調任何人協助或教唆危害國安罪行，亦會觸犯法例，呼籲市民切勿以身試法。

鄧炳強又表示，近日法庭審理一宗有關勾結外國勢力危害國家安全的案件，案情披露有主腦人物聯同外國人，付款誘使被告犯案，叫外國制裁香港，並披露主腦人物利用被告鼓動他人進行公眾活動，鼓吹對國家和特區政府的憎恨，他相信隨着更多案件進行審訊，市民會更加看清2019年反修例風波「唔係好單純一啲年輕人出嚟發聲」，而是有主腦人物存心危害國家安全，實施類似「顏色革命」的有組織犯罪行為。

另外，他向滅罪會匯報今年上半年罪案情況，期內錄得30,871宗罪案，較去年同期下跌4.6%，他稱數據反映情況有改善，但治安情況未回復至2019年社會事件前的水平，當局將持續提高市民守法意識，做好防罪滅罪工作。