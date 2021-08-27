男子拒示身分證阻差辦公罪成判囚兩月 (20:18)

劉官裁決時引述被告蔡俊賢（21歲）自辯稱，當日在旺角山東街被防暴警員追截，因害怕而跑到奶路臣街一商店外坐下，當時警員沒有要求他出示身分證及宣布拘捕，他便被帶返警署；被告與另一警員會面時警員無警誡，他因太疲倦故無翻看內容便應警員要求一次過簽名，惟實情是大部分內容都是警員編作，包括「阿sir，我一時衝動唔畀身分證，畀次機會」。

惟劉官翻看會面紀錄後，發現每一條問題旁邊均有警員及被告的簽名，認為被告明知簽名會令他入罪，卻因疲倦而決定簽名是不合理，裁定被告是不誠實的證人。反之，兩名警員證人證供清晰明確，裁定被告當日沒有應警員要求出示身分證，阻撓警員執行職務並罪成。

劉官就盜竊罪判監7天，阻差辦公則判監2個月，部分刑期同期執行，總刑期為2個月4天。