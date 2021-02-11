新冠肺炎｜港增17輸入確診　15人自印尼貨船均帶L452R變種病毒株　薄扶林新麗閣A座強制檢測 (18:16)

薄扶林新麗閣A座、絲寶國際大廈28樓強制檢測

此外，衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名59歲女病人。她於8月15日離港前往英國，8月13日在香港進行的出發前檢測結果呈陰性，8月20日在英國進行檢測結果為陽性，沒有病徵。她曾於4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。她於潛伏期在港曾居住（薄扶林碧荔道30號新麗閣A座）和工作（觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓）的地方會被納入強制檢測公告。