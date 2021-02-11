新冠肺炎｜港增17輸入確診　15人自印尼貨船均帶L452R變種病毒株　薄扶林新麗閣A座強制檢測 (18:16)

衛生防護中心公布，截至今日（27日）零時，本港新增17宗新型冠狀病毒輸入個案。本港累計12,094宗確診和一宗疑似個案。其中15宗輸入個案涉及一艘於8月24日由印尼抵港的貨船（Thor Monadic），船上23名船員中，15人於8月25日採集的檢測樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變種病毒株。中心會將所有確診船員送院隔離治療。該批船員進入香港水域後沒有登岸。其餘船員須留在船上進行檢疫，並按現行安排接受檢測。該船隻的營運人涉嫌於向衛生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衛生署正就事件進行調查。
薄扶林新麗閣A座、絲寶國際大廈28樓強制檢測
此外，衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名59歲女病人。她於8月15日離港前往英國，8月13日在香港進行的出發前檢測結果呈陰性，8月20日在英國進行檢測結果為陽性，沒有病徵。她曾於4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。她於潛伏期在港曾居住（薄扶林碧荔道30號新麗閣A座）和工作（觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓）的地方會被納入強制檢測公告。
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