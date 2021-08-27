10學生應徵「刷單員」被騙58萬元　5人被捕 (17:35)

警方表示，上月9日至22日，共有10人在一個手機求職應用程式看到一個招聘「刷單員」的廣告，不虞有詐應徵，其後發現受騙。9女1男事主均為學生，年齡17歲至21歲，全部皆是第一次求職，涉款58萬元，各人被騙去890元至16.8萬元不等，被騙去最高金額的事主被要求「刷單」9次。

東九龍警區重案組接手調查，於前日及昨日（25日及26日）拘捕2男3女，年齡22至53歲，全部為本地人，皆有案底，報稱無業或任職髮型屋。據悉他們負責提供戶口收款，主腦另聘請內地人開設假公司刊登相關招聘廣告。

警方稱，有關廣告標榜毋須學歷要求以及高回報，事主致電與騙徒接洽，騙徒要求事主到指定購物網站購物，將貨品放入購物車後，不要付款，改為以轉數快直接轉帳到指定戶口，聲稱以此方式可增加網站點擊率，並稱完成後事主可獲得相關物件價格的8至10%作為佣金。

警方又指出，騙徒會先要求事主購買價格較便宜的貨品，並向他們提供佣金及發回本金。事主成功賺錢後，騙徒會再要求事主購買價格較貴的貨品，再以不同藉口，如機件故障或購物數字未夠高等，拒絕退回本金。

警方稱，今年上半年接獲357宗求職騙案，較去年同期127宗上升近兩倍，呼籲市民求職要小心。