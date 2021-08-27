7人德福廣場非法集結罪成　3人判監4周至4個月、4人判社服令 (16:30)

7名被告依次為學生符致安（30歲）、外賣員廖林鈞（24歲）、學生梁茵琳（20歲）、學生林依汶（19歲）、學生陳楚嵐（19歲）、學生李銘軒（19歲）及兼職侍應劉家浩（24歲）。

部分辯方律師求情時稱，本案情節相比同類案件輕微且不涉及暴力，眾被告的參與程度低，亦無證據顯示他們有叫口號。裁判官莫子聰判刑時稱，雖無證據顯示其中6人曾叫口號，惟當日他們與遊行的人行動一致，「不可能不跟着叫口號」。

莫官續稱，沒有證據指出被告劉家浩有份策劃行動，但庭上播放的片段顯示，他曾望着手提電話及使用大聲公說話，故莫官認為他有「領頭角色」及做足準備，判他監禁4個月，其中一個月與另一宗已被定罪的示威案同期執行。其律師為他提出保釋等候上訴獲准。劉家浩准以一萬元擔保、遵守宵禁令、每周到警署報到、居於報稱地址及交出所有旅遊證件。

莫官認為，另兩名被告符致安與廖林鈞沒有真誠悔意，故判處他們監禁4周。莫官重申，遊行者叫喊的口號含有詛咒，即使無暴力發生，但案情並不輕微。

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