7人德福廣場非法集結罪成　3人判監4周至4個月、4人判社服令 (16:30)

前年聖誕節網民發起在多區商場「和你Shop」活動，其中7名男女涉在九龍灣德福廣場參與行動，7人否認兩項參與非法集結罪，經受審後被裁定兩罪罪成，今（27日）在觀塘裁判法院判刑。被指有「帶頭」角色的兼職侍應判囚4個月；另外兩人判囚4星期；餘下4名19至20歲被告，則被判最高時數的240小時社會服務令。
7名被告依次為學生符致安（30歲）、外賣員廖林鈞（24歲）、學生梁茵琳（20歲）、學生林依汶（19歲）、學生陳楚嵐（19歲）、學生李銘軒（19歲）及兼職侍應劉家浩（24歲）。
部分辯方律師求情時稱，本案情節相比同類案件輕微且不涉及暴力，眾被告的參與程度低，亦無證據顯示他們有叫口號。裁判官莫子聰判刑時稱，雖無證據顯示其中6人曾叫口號，惟當日他們與遊行的人行動一致，「不可能不跟着叫口號」。
莫官續稱，沒有證據指出被告劉家浩有份策劃行動，但庭上播放的片段顯示，他曾望着手提電話及使用大聲公說話，故莫官認為他有「領頭角色」及做足準備，判他監禁4個月，其中一個月與另一宗已被定罪的示威案同期執行。其律師為他提出保釋等候上訴獲准。劉家浩准以一萬元擔保、遵守宵禁令、每周到警署報到、居於報稱地址及交出所有旅遊證件。
莫官認為，另兩名被告符致安與廖林鈞沒有真誠悔意，故判處他們監禁4周。莫官重申，遊行者叫喊的口號含有詛咒，即使無暴力發生，但案情並不輕微。
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