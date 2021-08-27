警破虛擬銀行收賭注及洗黑錢集團　拘5男4女 (11:42)

財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，早前透過搜集情報分析，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭場服務；並透過虛擬銀行收受賭注，轉走有關犯罪得益，涉及金額約262萬元。另外，該犯罪集團利誘他人借出銀行戶口清洗騙案中所得犯罪得益，相信已利用傀儡戶口清洗約3000萬元。

該集團以金錢報酬招攬他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，之後透過社交網站招攬賭客，提供網上賭博包括麻將、撲克及百家樂。賭客聯絡中介人後，開設網上賭場戶口，利用虛擬銀行戶口兌換賭博注碼。

集團成員不但利用多個新開設個人虛擬銀行帳戶，亦招攬他人包括親友開設傀儡戶口，收取及清洗犯罪得益，並有系統地在虛擬銀行戶口進行頻繁轉帳交易，圖掩飾資金去向，逃避警方追查。警方發現該集團於去年5月至今年3月期間，利用23個戶口清洗約港幣3000萬元犯罪得益。

警方在行動中，以「洗黑錢」及「串謀收受賭注」罪名拘捕3名集團骨幹成員，分別涉嫌運作操控有關傀儡戶口及招攬賭客，警方另於港九新界多處地方拘捕6名傀儡戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」。被捕9名男女，年齡23歲至62歲，當中一人持雙程證，其餘持香港身分證，分別報稱文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業等等；部分為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

警方於行動中共檢獲兩部電腦、15部智能電話、45張電話預付卡、有關收受非法賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。被捕者仍被扣留調查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方正追查資金來源及去向。