天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨及狂風雷暴 (16:45)

新界東及港島今早雨量逾20毫米

【12:40】與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港今早大部分地區錄得超過10毫米雨量，新界東部及港島的雨量更超過20毫米。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢較大。吹和緩偏東風，風勢有時疾勁。

另外，天文台發出特別天氣提示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。中午12時30分，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫25.4度，相對濕度92%，雷暴警告現正生效。

與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩偏東風。展望周末及下周初有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。