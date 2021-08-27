天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨及狂風雷暴 (16:45)

【16:45】與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。下午本港各區普遍錄得數毫米雨量。本港地區今晚（27日）及明日（28日）天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。明日雨勢有時較大，氣溫介乎24至29度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望周日（29日）稍後及下周一（30日）驟雨減少。下周二、三天氣不穩定。
新界東及港島今早雨量逾20毫米
【12:40】與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港今早大部分地區錄得超過10毫米雨量，新界東部及港島的雨量更超過20毫米。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢較大。吹和緩偏東風，風勢有時疾勁。
另外，天文台發出特別天氣提示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。中午12時30分，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。
【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫25.4度，相對濕度92%，雷暴警告現正生效。
與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩偏東風。展望周末及下周初有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。