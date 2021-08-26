區選敗選人歐頌賢涉選舉舞弊　辯方申簽保再被官拒絕 (15:15)

被告歐頌賢（44歲）報稱機械工程師，前年參選中西區大學選區，報稱獨立候選人。控罪指稱，她於前年10月10日，在區議會選舉中作出向他人提供娛樂的舞弊行為，即提供歌唱表演以誘使另一人投票予她。她亦涉於同月16日在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，即無合理辯解而提供書法班予對方，作為對方在選舉中投票予她的誘因。

辯方今表示被告希望以活動帶正能量給社區，以及讓更多人認識她，避免混淆同區的另一名女候選人。辯方提到有供辭證明被告沒指示他人幫她拉票，故要求以簽保守行為處理本案，但遭羅官拒絕。廉政公署代表早前提出相同建議，同樣不獲接納。

羅官稱選舉舞弊是嚴重的案件，指控涉及聘用表演者和導師，重申若該行為和選舉無關更加需要審訊，認為辯方陳辭似乎是辯護方向。案件押後至9月30日進行審前覆核。

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