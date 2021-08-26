送貨員認暴動非法集結囚3年　官：暴動規模不小但因認罪減刑 (14:45)

有網民於去年農曆年初二晚發起「悼念魚蛋革命4周年」活動，及後有人堵路示威，警員拘捕多人。其中一名22歲青年被控非法集結、暴動、襲警拒捕等7罪，今（26日）在區域法院承認非法集結及暴動兩罪，其他控罪存檔法庭。案情透露，被告以揚聲器帶領其他人起哄，曾指示示威者「去個紙皮箱度攞啲椰子掟X班死黑警！」。法官姚勳智判刑時稱，被告具領導角色，暴動規模不小但歷時不長，惟考慮被告坦白認罪，經扣減後，就暴動及非法集結分別判處3年及20個月，同期執行，總刑期為3年。
被告為兼職送貨員黎嘉豪（22歲）。辯方求情時稱，被告誤以為違法可達義，愚昧下犯案，現已深切悔改。
案情稱，當晚朗豪坊外一帶，約200名示威者集結導致交通阻塞，並高呼「光時」等口號。晚上約11時，約30名示威者佔據砵蘭街近亞皆老街交界及築起傘陣，與對面的防暴警察對峙，雙方相距約30米。
被告身穿黑色裝束、戴上白色「V煞」面具，以揚聲器不斷叫罵警察及叫喊口號，令其他示威者情緒高漲及加入叫囂。被告亦手持電筒，以強光照向警察防線，警方曾舉旗警告。其間被告及10多名示威者以「人鏈」方式堵路，阻礙私家車行駛。
被告亦曾呼籲示威者「我哋唔好走，繼續留守佔領！」當晚現場有多個熟食小販及有攤檔販賣椰子，他指示示威者以椰子扔向警方，並有幾名示威者依隨指示。及後警員拘捕被告，他曾激烈反抗，用雙腳踢警員。
被告在會面紀錄承認，從直播新聞中得知朗豪坊一帶示威者需要更多人手支援，故由港鐵粉嶺站跳過入閘機前往旺角，並未有支付任何車資。