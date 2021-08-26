天氣｜酷熱天氣警告生效　天文台料局部地區有驟雨 (12:45)

【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.8度，相對濕度71%；紫外線指數為9，強度甚高。高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響沿岸地區。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。本港地區今日（26日）下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱，局部地區有一兩陣驟雨。吹輕微至和緩偏東風。