天氣｜天文台料明日短暫時間有陽光　局部地區有雷暴 (16:15)

【16:15】高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港多處地區今日（26日）下午氣溫上升至33度或以上。此外，高空擾動正影響呂宋一帶。本港地區今晚及明日（27日）天氣預測，漸轉多雲，有幾陣驟雨。明日短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度，日間局部地區有雷暴，吹和緩偏東風。展望周末及下周初有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。
酷熱天氣警告生效
【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.8度，相對濕度71%；紫外線指數為9，強度甚高。高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響沿岸地區。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。本港地區今日（26日）下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱，局部地區有一兩陣驟雨。吹輕微至和緩偏東風。
【07:55】早上7時40分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度86%，酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響沿岸地區。
天文台預測今日（26日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩東至東南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。
（香港天文台）
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