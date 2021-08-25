政府提修例准立法會遙距開會投票　議員行為不檢或缺席准罰錢 (22:52)

政府文件稱，《基本法》沒有明確禁止立法會以虛擬或遙距方式舉行會議及進行表決，立法會有權決定以虛擬或遙距方式召開立法會及委員會會議，以便立法會在特殊情況下繼續工作；特殊情況包括緊急情況（包括公共衛生緊急事件）、危害公共安全或立法會綜合大樓無法運作等。

擬修訂的條例，訂明條例（包括其有關特權及豁免權的條文）適用於遙距舉行的立法會或委員會會議，與實體會議一樣；立法會議員將可以遙距方式，在固定地點或主席指定的地點出席或參與會議。條例中「會議廳」和「會議廳範圍」的定義，須引伸至涵蓋立法會主席為舉行遙距會議而指定的地點，包括虛擬、數碼或電子位置；在修例通過後，立法會將在《議事規則》訂明進行遙距會議的相關事項，例如法定人數、表決程序及其他技術事宜。

立法會議事規則委員會主席、建制派謝偉俊稱，遙距開會是由建制派議員提出的建議，曾在議事規則委員會討論。對於如何投票、確保議員遙距狀態時不受威脅下投票等，他稱細節則會在修例通過後，透過修訂《議事規則》仔細釐定。

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