3青年涉管雷射筆噴漆　呈堂證物編號與控罪書不符　警認無更正否認釀混亂 (19:12)

3被告依次為學生吳兆綸（17歲）、地盤工人胡穎謙（22歲）和學生梁經龍（20歲），他們被指於2019年9月8日在銅鑼灣維多利亞公園附近的公眾地方，分別攜有一支雷射筆，各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪；次被告涉攜有一罐噴漆，另被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪。

警員羅偉誠（音譯）供稱，去年約7月已知悉須以報案編號347代替349，惟他錄口供時仍沿用舊編號，他不認為這會令他人誤會，指出有部分口供提及被告姓名。他解釋，接手案件時是使用編號347，後來就7個不同地點的拘捕行動再分拆出349等編號。

警認遺失被告消毒藥水等物品 稱非粗疏大意

證物處理方面，羅偉誠被問到是否遺失了次被告的兩支生理鹽水、兩支消毒藥水和一張摺櫈等，他稱「我同意有上述遺漏」，但不是粗疏大意，他亦不認同本案的數支雷射筆和其他案件的雷射筆混淆。案件押後至9月17日再訊。