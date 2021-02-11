中四男生疑患心臟病跑步亡　體育教師：若見寫有心臟病表格「唔會畀佢跑步」 (18:55)

事主肖葉濤（終年19歲）於2019年3月18日不治，死因研訊由死因裁判官何俊堯、3男2女組成的陪審團審理。操普通話的事主母親林梅金由翻譯員協助下作供，她稱兒子於2017年6月從福建來港，於路德會呂明才中學就讀中三，2018年6月22日因胸口不適在校內暈倒，在仁濟醫院留院3天，醫生稱其心臟有問題，因擔心患有家族遺傳的心臟病，轉介他們到私家醫院檢查，兒子同年11月再次暈倒而早退。案發當日早上10時許收到校方通知才知悉兒子送院。

她稱，兒子在中四學期初在「學童健康狀況調查表」上僅填選曾入院，校方着他重新填寫詳情，兒子便寫上患有「先天心臟病」，病情概要及備註欄分別寫上「呼吸有點困難，心臟痛」及「不要做劇烈運動、跑步」。

時任體育教師鄒偉業供稱，案發當日早上近10時，他帶同包括事主在內的27名男生到學校附近的城門谷公園準備跑1500米，無學生報稱不適。開跑約7分鐘後，有同學稱事主躺在臨近終點、上斜前的行人路，他到場後發現事主面色蒼白及神智不清等，隨即為他急救，救護員在數分鐘後到場將事主送院。

鄒偉業表示，校務處收集學生的健康狀況調查表後，會將寫上「曾入院或有病歷」的表格交給體育科主任及教師，他確認收到事主的表格，惟已更新、即寫有「心臟病」等的表格，「上救護車前有學校職員拎落嚟先第一次見到」。陪審員再向鄒偉業確認曾否見到更新版，他稱「如果見到我就唔會畀佢跑步」，又稱事主曾於2018年11月參加陸運會400米跑步初賽。

仁濟醫院駐院醫生郭立明稱，於2019年1月28日為事主覆診，經心電圖及超聲波檢查後，發現有輕微二尖瓣倒流，但心房、心室的結構功能無異常，僅懷疑患有心肌炎，看不到有做運動可能引發即時死亡的風險。聆訊明（26日）續。