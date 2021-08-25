22歲男認暴動囚2年4月　官：減刑因認罪無預謀非領導 (18:10)

去年6月4日全港各區發起六四悼念活動，其間有人在旺角搬雜物堵塞馬路，警方拘捕4人，其中一名就讀海事訓練學院的22歲學生被控暴動及襲警兩罪，他今（25日）在區域法院承認暴動罪，襲警罪則存檔於法庭。法官姚勳智判刑時稱，本案嚴重之處是有人堵路，被告參與其中及以雪糕筒擲向警員，惟考慮其背景，被告沒有領導角色及身穿休閒服裝，他認罪且無預謀，經減刑後判囚2年4個月。
被告為學生曾勁麟。案情稱，當日六四集會被禁，晚上近8時朗豪坊外擠滿人群，大部分人手持白色蠟燭或亮起電筒燈，斷斷續續叫喊口號。及後有示威者以圍欄、紙箱等雜物堵路，有便衣警員制止及嘗試捉住示威者。其後多人向警員拋擲硬物，包括雪糕筒、欄杆、圍欄燈、水樽等，有警員被雜物擊中，致頭部裂傷及左指骨折。被告在該批示威者當中，被指用雪糕筒擲向一名警員的背部。他被捕後，在警誡下保持緘默。
辯方求情時透露，被告在學院表現不錯、屢獲獎項，因本案而無法完成整個課程。辯方續稱，被告自小患過度活躍症及讀寫障礙，容易激動及與人衝突。當日他路過現場，因被胡椒噴霧誤襲才一時失控犯案。
另外，被告是在簽保守行為時犯案，故需向法庭繳交1000元擔保金。辯方解釋，該案是被告在學院寄宿時，與宿生玩一些較「粗魯」的遊戲，令宿友有瘀傷，形容是年輕人玩得過火的行為。