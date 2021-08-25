七旬翁涉強姦非禮外孫女　控方：被告向警供認因「淫心起」犯事 (17:00)

現年73歲的被告被控4項非禮罪、一項強姦罪及一項作為交替控罪的亂倫罪。控方開案陳辭稱，事主X自2018年起與被告、外祖母及姨媽同住，2019年5月12日X在母親陪同下報案，翌日被告被捕。

被告在警方錄影會面中承認，首3次非禮事件發生於2019年2月至4月期間，第一次被告用手觸摸X的胸部；第二次是X下班回家後，稱小腿疲累，被告提議幫X推拿，其間被告將手伸入X的內衣摸其胸部。第三次發生於同年4月的某天，被告再次摸X的胸部。

被告表示，3次非禮事件皆因他「鹹濕」和「有歪念」，控制不了自己，承認自己做錯。被告又稱，每一次X都曾推開他，他知道X不同意被摸。

被告續稱，同年5月11日，他替X按摩期間又再起歪念和色心，脫下X的褲子摸其私處。同日較後時間，X說她小腿麻痹，被告再次幫她按摩，其間將下體插入X的私處，2至3秒後突然醒覺自己性侵X十分錯，但一切已為時已晚。

事主曾稱不追究 不列證人不出庭

控方透露，X並非本案證人，不會出庭作供，本案主要依賴被告的招認。據承認事實透露，X在被告被捕後兩個月，在母親陪同下到警署，表示不作追究、不協助警方調查及不出庭作供。