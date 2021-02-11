去年派中層管理員工到港成本217萬元　排亞洲第四按年減3.9萬元 (16:45)

是次調查共有160個國家及地區、300多間企業參與，日本成為外派員工成本最昂貴地區，整體薪酬組合成本達405,685美元。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，2020年多個主要經濟體仍因新型冠狀病毒疫情影響員工流動性，逾半地區的外派員工整體薪酬成本下降；至於香港的外派員工，薪金升幅不足1%，但主要因為租金下跌，令住屋成本下降。

調查亦顯示，2020年內地的外派員工薪酬成本顯著下降，平均減少17,762美元，薪金及福利較2019年分別下降2950美元及8141美元。至於台灣的整體薪酬組合成本較2019年增加10,733美元，其中福利成本平均增加超過6500美元，首次位列全球外派員工最昂貴的十大地區。

關禮廉稱，內地外派員工的福利成本顯著下降，主要由於不少一線城市如北京、上海、深圳等的住屋租金下降；台灣2020年租金水平上漲，則反映台灣控制新冠疫情得宜，令不少企業將外派員工遷移至當地。