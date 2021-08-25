31歲男襲警、企圖搶槍等罪成　還押9月判刑 (15:32)

兩被告依次為紥鐵工人謝信誠（31歲）、學生陳家俊（18歲）。謝信誠承認一項非法集結及襲擊警員X，但否認企圖搶劫一支霰彈槍；陳家俊則否認一項拒捕罪。

法官謝沈智慧裁決時稱，首被告謝信誠證供自相矛盾，指出他自辯時稱不打算參與違法行為，原本說看到警員會離開，惟當警員下車後仍未離開，且首被告承認當時曾堵路及襲警。對於首被告曾稱，揮拳打警員X頭部是決意想其身體受嚴重傷害，但法官指出X身穿多項護具，包括頭盔，稱首被告「襲擊上半身徒勞無功」，故質疑其意圖，不接納他的證供。法官又稱，首被告不論成功搶槍與否，也不代表他沒有搶槍意圖，故裁定他企圖搶劫罪成。

代表次被告陳家俊的辯方大律師質疑，警員X未能辨認次被告，且X庭上形容次被告的外形時，多次新增特徵，如瘦身材、戴口罩等；不過，法官稱對辯方說法不敢苛同，認為X增加描述，是基於主控及法庭要求。法官又稱，曾翻看事發片段及次被告被捕照片作比對，發現與其曲髮、圓領上衣、橡筋褲、灰鞋及手袖脗合，稱「同一條街有同款衣著嘅機率係零」。辯方曾指稱次被告是被動拒捕， 惟法官認為他被X捉住膊頭後，隨即推開X，並大叫「救命、救人」，認為他並非被動，故裁定其拒捕罪成。