海關首破跨境車司機助洗黑錢　涉款1.7億拘5人 (13:49)

海關本月19日至23日採取代號「截撃者」行動。有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲表示，有兩名七人車司機5月起向海關申報17次出入境，總共攜帶1.7億元前往澳門及珠海，每次約300萬元至2700萬元，報稱自用。海關調查司機背景，發現他們收入及財產背景與申報不符，遂採取行動。

何美玲續稱，海關人員在港珠澳大橋人工島監視，見目標七人車司機申報攜2000萬元現金往澳門，其後在行車路線中與另一名拖車司機會合及交收現金，過程不足20秒。海關拘捕涉事兩名司機，檢獲2000萬元現金，並發現部分現金來自觀塘一間找換店，遂拘捕找換店董事及職員，凍結其58萬元資金，又檢獲閉路電視片段、多部手機等，並再拘捕一名同樣經常申報大量自用現金的七人車跨境司機。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關正繼續調查，並與澳門及珠海當局緊密合作；他相信涉案司機有收取報酬，不法者利用新型冠狀病毒疫情下跨境司機開工不足情況，誘使司機協助洗黑錢。