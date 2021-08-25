律師會改選理事　「專業派」5人全勝【短片】 (00:41)

律師會會長彭韻僖恭喜5名當選人。被問到選舉結果有否受政府早前的言論影響，彭韻僖稱要相信會員有雪亮眼睛，投的票是代表他們的意願。她續表示，律師會與政府的合作已有很長歷史，律師會不論以前、現在或將來，都一定會就法律議題及重要議題發聲。

今年律師會選舉風波連連，《人民日報》早前發表評論文章，稱律師會應「搞專業不搞政治」；特首林鄭月娥更明言，如律師會變成政治化團體，必須重新審視政府與律師會的關係；「開明派」參選人羅彰南早前稱受威嚇，宣布退選。

其他參選人包括港大法律學院首席講師張達明推薦、被視為「開明派」的馬秀雯、韋恆理、白樂德；以及黎蒑、唐瑋綸。

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