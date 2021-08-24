體院新設施大樓料2024年落成　增兩訓練場5運動中心 (20:27)

根據民政事務局提交立法會的文件，體院將興建一幢新設施大樓和翻修現有體院綜合體育館。已敲定設計的新設施大樓位於南面賽艇中心大樓與北面游泳館之間，工地面積佔約6700平方米，共設有3層，淨作業樓面面積約8935平方米。大樓將提供一個面積1400平方米的「多用途無柱式訓練場」，適合乒乓球、劍擊、籃球、手球及五人足球等體育項目使用；以及一個面積約400平方米的多用途訓練場地，適合空手道、柔道、跆拳道、散打、體育舞蹈等體育項目使用。

新大樓亦會提供體能科學訓練中心，較現有面積大增1.69倍，內設兩個健身場、一個人工氣候倉和一間運動科學評估實驗室；另設運動生物力學中心，較現有面積增加約1.55倍，內有動作分析實驗室和創新科技實驗室。大樓並設運動醫學中心、運動心理中心及運動營養與監控中心。

至於翻修綜合體育館的騰空部分，料可提供約2935平方米的樓面面積，將計劃翻修後作為兩個訓練場地、日間休息室、研討室等用途。