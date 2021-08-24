大埔車禍男死者家屬到現場拜祭　親友大叫「唔好留喺度喇」 (17:54)

今午4時半，警方封鎖涉事路段所有行車線，道士在重新安裝的紅綠燈上，掛上死者生前所穿的衣物。死者兒子跪地祭祀，其餘親友默站在後方，雙手合十，低頭悼念，並擺放祭品及鮮花，又大叫「唔好留喺度喇」。拜祭約半小時完成，有親友事後情緒激動落淚，與其他親友互相擁抱。

死者弟弟稱仍需時平靜；有親友則帶同小朋友出席，並說事發突然，感十分傷心。協助家屬籌辦今次拜祭的富亨區議員何偉霖表示，死者子女心情尚未平復，女兒已出社會工作，兒子則仍在讀書，感謝市民熱心幫助。他稱死者鄭鈞海的太太在意外中骨折，清醒在醫院留醫，已完成第二次手術。他又提到，目前仍未能聯絡到另一名死者家屬，擔心對方情況。

不少街坊亦到現場獻花，兩名分別11歲及13歲的姓翁女童帶同鮮花到場，她們說每次探望嫲嫲均會行經該條馬路，形容留意到意外新聞時「心唔舒服、想喊」，又稱今次意外太震撼，以後過馬路時，即使是綠燈亦會格外小心。大埔街坊鄭先生與妻子到場拜祭，鄭先生稱住在大埔已70多年，每日都會經過事發地點，雖不認識死者，但當日得悉意外亦覺事發突然，又說與死者街坊一場，故重回現場上香，聊表一番心意。