管伸縮棍中五生提終止聆訊被拒　官令毋須付17.6萬訟費 (17:41)

控辯雙方早前向法庭呈遞書面陳辭。辯方今在庭上進一步陳辭指出，因控方反覆的檢控決定，才會申請永久終止聆訊，故認為申請是合理，並稱被告楊天聰（18歲）沒經濟能力支付約17.6萬元的訟費。

香官遂問及被告的職業和家庭背景，辯方稱被告是全職中學生，其父母目前無業，僅靠領取綜援生活，望法庭行使酌情權，下令被告毋須支付費用。

香官裁決時指出，控方在審訊前接受了辯方提議，其後撤回，辯方申請永久終止聆訊並非「不必要或不恰當」，但在控方援引案例並提出反對後，辯方堅持申請，法庭便認為「明顯是缺乏理據」，故此構成特殊情況讓法庭考慮是否應由被告支付該兩天聆訊的費用。然而，考慮是否批准申請時並非要懲罰被告，而是補償控方，必須考慮被告的經濟能力，毫無疑問身為中學生的被告是沒有收入，故決定不要求被告支付任何費用。