復康資源協會「平租」單位　無轉介個案拒遷遭理大入稟收回　協會：非理大定用途 (16:55)

原告為香港理工大學，被告為復康資源協會。

據入稟狀，1988年原告與「香港復康會」簽署協議備忘錄，將中心租予復康會，復康會毋須付租金，只須每年繳付1萬元雜費。中心會提供門診服務，並將需要研究復康器材的病人個案轉介予理大科技中心。復康會1992年將中心業務轉予被告，惟1993年後被告再無轉介個案，原告2015年要求收回單位，但被告拒絕遷出。

理大一方稱，被告無權永久租用單位，只要原告給予被告合理的通知期，便有權終止協議。原告又稱，被告已享用空間近30年，一直以近乎零成本運作中心，現時大學每年須支付上百萬的營運成本，強調大學的空間理應用在教育和研究，惟現時情況已偏離該原則。

被告一方稱，協議由1988年開始已訂明，復康中心地址的用途是作復康服務，並非由理大決定用途，中心營運亦非基於理大的慷慨，是取決於中心的實際貢獻。被告一方同意，中心的合作是基於互惠互利原則，但理大不能單方面下令被告遷出，須建基於雙方同意的協議。