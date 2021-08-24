5人涉蒙面參與暴動　警：警棍打17歲女被告手憂其會襲警 (17:25)

5名被告依次為案發時15歲男生、學生李安翹（17歲）、香港浸會大學持續教育學院二年級學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）、結他教師陳樂燊（25歲）。5人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，次被告李安翹早前認罪，其餘4人否認控罪。

隸屬港島衝鋒隊的警員22448關焯堃供稱，案發當日下午近5時半抵達軒尼詩道近克街一帶佈防，見前方100米外有逾百名黑衣打扮的示威者聚集叫囂，並築起傘陣與警方對峙，其間向警方擲磚及玻璃樽、在馬路焚燒雜物等，警方多次舉橙旗及黑旗警告集結者離開不果。

關焯堃表示，約20分鐘後小隊向前推進，示威者後退時向警方投擲十多枚汽油彈，其後關焯堃跑到防線第一排，見逾百人試圖背向警方向堅拿道西逃跑，惟因人數眾多「部分人走不到」，當跑至軒尼詩道近堅拿道西的街口時，在一米外的右前方見到手持長傘、戴面罩的次被告李安翹迎面跑來，遂大叫「警察！停低！」，其後用盾牌將她推到行人路上截查。

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