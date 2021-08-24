5人涉蒙面參與暴動　警：警棍打17歲女被告手憂其會襲警 (17:25)

前年10月6日，有網民發起舉行「反極權反緊急法大遊行」，其後演變成警民衝突，5名男女涉在灣仔參與暴動及違反《禁蒙面法》，5人否認暴動罪受審，其區域法院案件今（24日）移師至西九龍裁判法院續審。拘捕次被告、17歲女學生的警員供稱，當時人群正背向警方逃跑，唯獨次被告迎面跑來，因擔心她會襲擊同袍，遂用警棍打了她右手臂一下，在盤問下同意不知次被告被截停前的行為。
5名被告依次為案發時15歲男生、學生李安翹（17歲）、香港浸會大學持續教育學院二年級學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）、結他教師陳樂燊（25歲）。5人另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，次被告李安翹早前認罪，其餘4人否認控罪。
隸屬港島衝鋒隊的警員22448關焯堃供稱，案發當日下午近5時半抵達軒尼詩道近克街一帶佈防，見前方100米外有逾百名黑衣打扮的示威者聚集叫囂，並築起傘陣與警方對峙，其間向警方擲磚及玻璃樽、在馬路焚燒雜物等，警方多次舉橙旗及黑旗警告集結者離開不果。
關焯堃表示，約20分鐘後小隊向前推進，示威者後退時向警方投擲十多枚汽油彈，其後關焯堃跑到防線第一排，見逾百人試圖背向警方向堅拿道西逃跑，惟因人數眾多「部分人走不到」，當跑至軒尼詩道近堅拿道西的街口時，在一米外的右前方見到手持長傘、戴面罩的次被告李安翹迎面跑來，遂大叫「警察！停低！」，其後用盾牌將她推到行人路上截查。