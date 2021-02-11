教大調查：逾九成K3學童家長稱疫下教養子女有壓力　逾五成稱子女升小感焦慮 (15:50)

教大幼兒教育學系在5月13日至6月15日，透過58間幼稚園及教大屬下社交平台，收集825名K3家長回應，了解疫情下他們教養子女的困難、幼兒面對升小學的準備及焦慮程度等。

教大幼兒教育學系副系主任兼副教授劉怡虹稱，疫情下幼童減少見同輩機會，家長對子女社交能力難免憂慮，亦聞家長稱子女不懂與人相處。她稱，要彌補幼童社交方面的不足，可盡量於開學前並於疫情許可下，讓他們與同學見面相處，提升之後在陌生新環境的安全感。她又稱，子女與父母相處都可學到主動交談、禮貌、同理心等社交技能，鼓勵父母把握日常用餐、遊戲機會，訓練他們聆聽別人、與人互動的技巧。

劉怡虹又稱，不少家長及教師過去反映升小學童常規及自理能力準備不足，她舉例說，小學有小息時間，學童可趁短短15分鐘飲食、去洗手間、與其他同學玩，不過，部分同學未必懂分配時間，而缺乏自理能力的同學或不敢如廁，上課時忍不到才舉手上洗手間，出現失禁。