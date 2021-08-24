6人涉屯門串謀縱火　獲撤控守行為24個月 (13:52)

據了解，控方已傳召10多名證人，包括拘捕及處理證物的警員。由於證人的口供不一致及處理證物手法混亂，辯方遂提出以簽保守行為處理，控方傳召相關證人後，亦同意不再繼續舉證。

被告依次為女侍應梁汶懿（29歲）、助理土木工程師張達亮（26歲），以及4名16歲男學生。郭官批准首被告就兩控罪分別以1萬元及1500元、次被告以1萬元，其餘4名被告以8000元簽守行為24個月，其間須保持遵守法紀、行為良好，不得干犯非法集結、管有物品意圖毁壞財產，以及涉縱火的罪行。

郭官重申，法庭不會容許任何人因為政治看法衝擊法治，破壞社會穩定，並稱好多似第三至第六被告者於該法院接受審訊，「唔係個個好似你哋咁好彩」，又叮囑第三至第六被告的父母要好好管束兒子。

6人同意的案情指出，當晚屯門鄉事會路一帶有20至30人設置路障後逃走。有警員在晚上10時許，在仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外看到有人聚集，警員朝人群跑去，發現一罐有機混合物、兩枚汽油彈等，事後拘捕6人。警員在6名被告的背包搜出防毒面具、護目鏡等，部分被告藏有打火機及白電油，上述行為令人合理地恐懼，以及涉及對人身或財產使用暴力。