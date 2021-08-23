男警涉辦非法賭場准保釋10月再訊　官：賭場規模相當大 (20:31)

報稱公務員的男警吳衍鋒（29歲）、無業江永琛（29歲）及學生黃俊朗（24歲），同被控於2021年4月10日，在九龍觀塘道404號時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。保險從業員楊梓豐（30歲）另被控阻撓警員陳汶浩進入處所。

另外5人各被控一項協助管理賭場罪，3人認罪，押後至9月7日判刑。案中另有39人涉於4月9日至10日參與賭博，34人在庭上分別承認在賭場內賭博罪，25歲或以上者罰款1000元，其餘較年輕被告則索取感化報告，9月6日再判刑。

案情指稱，警方今年4月清晨突擊檢查觀塘一個1600平方呎工廈單位，有人嘗試阻止警員入內及逃走不果，警方發現內有4張撲克枱、逾30名懷疑賭客，並檢獲9副啤牌、900多個籌碼及會計簿等。賭博專家稱該處設有派牌員，亦有人收佣，相信是以商業方式組營的德州撲克賭場。