5人涉蒙面參與暴動　全否認暴動控罪　17歲女學生認蒙面 (16:54)

前年10月6日，有網民發起「反極權反緊急法大遊行」，其後演變成警民衝突，5人涉在灣仔以物品蒙面參與暴動，其區域法院案件今（23日）移師至西九龍裁判法院審理，5人均否認暴動罪；各人另被控違反《禁蒙面法》的控罪，其中17歲女學生認罪，其餘被告不認罪。控方開案陳辭稱，5人皆在暴動現場被捕，其中一人被目擊曾向警方防線投擲汽油彈。辯方不爭議現場有暴動，惟爭議5人有否參與。
5名被告依次為案發時15歲男生、學生李安翹（17歲）、浸大持續教育學院二年級學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）、結他教師陳樂燊（25歲），同被控於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道及軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身分不詳者參與暴動。5人另被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。
控方開案陳辭稱，案發當日下午5時許起，逾500名示威者在現場集結，導致交通癱瘓，警方舉橙旗及黑旗警告不果，多次施放催淚彈驅散。其間示威者用鑽地車破壞路面，在雨傘掩護下撬起磚塊及拆毁鐵欄，又多次向警方防線投擲磚頭及汽油彈，其中兩名身穿反光衣的人分別被汽油彈擊中而着火。
陳辭稱，警方在近6時展開驅散行動，警司張志偉目睹首被告15歲男生向警方投擲一枚汽油彈後逃跑，最終上前制服他，另外4人亦當場被捕。控方舉證將依賴警方在首被告背包中搜出的紗布，但當日沒有檢取及拍照，辯方對此將有爭議。聆訊明（24日）續。