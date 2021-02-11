沙田情人節兩死兩傷車禍　貨車司機危駕致死罪脫　不小心駕駛罪成還押候判 (17:29)

被告為黃俊賢（33歲）。法官沈小民判刑時稱，當時貨車駛向路口時，交通燈轉為黃燈，若煞車或會停在路中央。沈官引述控方專家供辭表示，貨車以每小時50公里行駛，或能成功煞車，惟專家在辯方盤問時承認量度距離有1至2米偏差，同意可能未能避免碰撞。

官：貨車超速但不算快

沈官稱，當時的士衝紅燈及突然衝出，認為被告沒有足夠時間作出反應，形容「雙方在錯誤時間出現在錯誤的地方」。他表示，貨車時速約74公里，雖超過50公里的時速限制，但車速不算快；貨車前方沒有車輛，被告的注意力自然是留意交通燈，且貨車在相撞前，時速曾降至時速61公里。沈官認為，本案無疑是嚴重事故，令人惋惜及悲傷，但對司機是否干犯罪行不相關。