新冠肺炎｜已打針菲傭下周准來港　醫學會籲增檢疫酒店按容量設限額 (17:00)

曾祈殷在醫學會記者會上稱，近日不時有人質疑新冠疫苗是否有效應對變種病毒，認為政府不應只公布確診者有接種疫苗的數據，接種疫苗後沒感染、或未完成接種疫苗受感染的入境者數據，亦應一併公布，以免公眾以偏概全。曾祈殷又稱，本港提供的兩款疫苗均能大幅減低重症及死亡率，即使接種後受感染，亦能大減對醫療系統的壓力。

醫學會又建議，政府重新審視現時抵港者豁免檢疫的安排，除查核該類抵港者的行程外，發出豁免許可時亦應考慮居住環境，人口密度太高的屋苑或不適合豁免強制檢疫。

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