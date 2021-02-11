男教師涉校內圖書館多次非禮兩9歲女童　一事主稱被告「成日用身體接觸我哋」 (14:54)

控罪指稱，被告張秉樞於2016年10月至2018年3月，在沙田一學校內4次非禮女童Y；以及於2016年10月至2019年1月11日，在同一學校內4次非禮女童X。兩名女童於首次案發時均年僅9歲。

X在錄影會面片段憶述，2016年尾，她向被告取回工作紙，被告遞給她時右手背碰到她的胸部，X稱「當時有啲呆咗」。第二次為被告涉趁X在他身旁的椅子坐下時，突然伸手放在櫈面，掌心向上碰X臀部，沒有挪開，X坐了約一分鐘後藉故離去。被告另涉在X生日前送公仔給她時，手背觸摸她胸部數秒，X感到「少少唔舒服」，接過公仔後走。

X又表示，她在圖書館狹窄的通道內整理跌下的書本，被告逼她入牆角。被告幫忙拿X捧着的書時，X感覺被告雙手摸她的胸部數秒。X走出通道後，被告讚她勤力，問她要不要公仔。X拒絕後，被告以手持公仔的手背碰她的胸部。X說「我喺牆角好驚，（獲贈）公仔更加驚」，之後刻意避開被告。

辯方質疑X沒接過工作紙，屏風後的X回應稱「如果老師動作未停，我搶工作紙過來，老師可能以為我無禮貌」。