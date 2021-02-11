港澳辦副主任黃柳權：相信林鄭月娥帶領特區政府團結社會　推動香港更好發展【短片】 (11:34)

黃柳權表示，港府扛起維護國家安全和社會穩定的憲制責任，推動社會各界、各領域撥亂反正，有效統籌疫情防控及經濟恢復、積極參與粵港澳大灣區建設、努力破解經濟民生深層次問題，展現事不避難的擔當進取精神。他亦強調，中央一直高度重視香港的經濟發展和民生改善，對香港市民對於美好生活的期待念茲在茲。

黃柳權說，「十四五規劃」從金融、航運、貿易、航空、知識產權貿易、法律服務、創新科技、文化藝術交流等領域，支持香港鞏固提升競爭優勢，從體制機制、平台建設、互聯互通、交流合作等，多方面支持香港融入國家發展大局。他並稱，國家未來會繼續以粵港澳大灣區，尤其是前海、橫琴等重大合作平台建設為重點，推出更多利港利民政策。

林鄭月娥致辭稱，《十四五規劃綱要》的「港澳專章」及有關粵港澳大灣區建設的部分，充分體現中央對香港特區的支持、對港人福祉的重視。她稱在綱要編制的過程中，體會到香港的發展必須與祖國緊密相連，指出依托祖國，面向世界，是香港繼續成功的基因。

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