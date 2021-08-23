大埔的士剷安全島車禍再添一死　留醫63歲婦不治　4歲男童仍危殆 (14:35)

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截至今早（23日）10時，車禍中仍有4名傷者留醫威爾斯親王醫院，其中4歲男童情況危殆；懷胎5個月的37歲孕婦及51歲女傷者情況嚴重；63歲肇事的士司機情況穩定。

據了解，4歲男童於事發後不久陷入昏迷，需插喉協助呼吸，昨晚接受腹腔手術。孕婦則頭部及盆骨受傷，在深切治療部留醫，未有接受手術；胎兒維生指數穩定，截至今午，其胎盤安全。

當局今日（23日）派工人到意外現場修理交通燈，現場所見有不少市民獻花和上香悼念。

街坊盼當局延長過路處行人綠燈時間

獻花市民羅先生表示，作為大埔街坊對事件感憂傷，希望仍與死神搏鬥的傷者早日康復度過難關。他形容涉事路段是交通黑點，希望當局能增加安全配套改善交通情況。獻花市民呂同學稱自己往返圖書館時均會經過上址，形容該過路處「綠燈時間好短，眨幾下就完」。羅先生及呂同學均認為當局可延長行人綠燈時間。

街坊陳小姐說，自己每日送貨均會經過意外現場，為求心安故到場悼念。她指出該路段曾發生意外，但「冇今次咁慘」，稱不理解「安全島點解會撞成咁」。