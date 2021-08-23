天氣｜天文台料明日有驟雨 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港大部分地區今日（23日）下午氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（24日）天氣預測，晚間漸轉多雲，最低氣溫約28度。明日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩南至西南風。展望周三（25日）部分時間有陽光及有幾陣驟雨，周四（26日）天氣酷熱。
下午4時，熱帶低氣壓奧麥斯集結在濟州之西南偏南約160公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，移向朝鮮半島。
【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.1度，相對濕度69%，紫外線指數為8，屬於甚高。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。今日（23日）中午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風。
熱帶風暴奧麥斯已減弱為熱帶低氣壓。中午12時，奧麥斯集結在濟州之西南偏南約330公里，預料向東北偏北移動，時速約40公里，橫過東海，移向朝鮮半島。
【10:00】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，酷熱天氣警告現正生效。上午10時，熱帶風暴奧麥斯集結在濟州之西南偏南約410公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，橫過東海，移向朝鮮半島一帶。預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱。吹和緩南至西南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。