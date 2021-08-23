天氣｜天文台料明日有驟雨 (16:30)

下午4時，熱帶低氣壓奧麥斯集結在濟州之西南偏南約160公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，移向朝鮮半島。

【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.1度，相對濕度69%，紫外線指數為8，屬於甚高。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。今日（23日）中午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風。

熱帶風暴奧麥斯已減弱為熱帶低氣壓。中午12時，奧麥斯集結在濟州之西南偏南約330公里，預料向東北偏北移動，時速約40公里，橫過東海，移向朝鮮半島。

【10:00】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，酷熱天氣警告現正生效。上午10時，熱帶風暴奧麥斯集結在濟州之西南偏南約410公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，橫過東海，移向朝鮮半島一帶。預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱。吹和緩南至西南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。