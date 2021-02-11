建制派盧文端：民主黨不參選「死路一條」　羅健熙：黨內民主程序決定參選否 (19:30)

民主黨主席羅健熙回應盧文端文章，強調民主黨從無鼓吹攬炒，在過去數月參選與否的討論中，亦從未聽過任何黨友提出相關理據，更無聽過要以不參選「要脅」換取還押黨友自由。至於民主黨是否參選，羅健熙稱，相信黨友於9月會員大會時將按各人對政治形勢、未來發展和風險等的評估判斷，透過黨內民主程序決定。

盧文端以〈民主黨的死症與活路〉為題撰文，稱要為民主黨何去何從的困局「指點迷津」，他稱民主黨的死症是死抱對抗思維不放，以不參選立法會的方式「攬炒民主黨」。他建議該黨應像過往一樣正常參選，如果民主黨難以政黨名義就參選達成共識，則應准許個人以民主黨成員身分參選，為民主黨留一條活路；「如果全面禁止參選，那就只有死路一條了」。

盧文端稱，如果民主黨公開「攤牌」，拒參選立法會，民主黨要面對是否擁護《基本法》、效忠香港特區的質疑，該黨的人能否再任區議員，以至還是否符合資格參選下一屆區議會、立法會，都會成為疑問。

盧文端稱，雖然民主黨支持香港回歸中國，承認自己是「中國人民的一分子」，「有愛國的因子」，但多年來「抓住民主拒共旗幟不放」，「民主拒共」思想不可能與《港區國安法》之下愛國愛港標準相容。他又稱，「天作孽猶可違，自作孽不可活」，如果民主黨的核心成員以不參選作對抗，到時民主黨的政治能量將開始歸零，連討價還價的本錢都不會有。

全國港澳研究會理事田飛龍早前亦在《明報》撰文，形容民主派不參選，是「選舉攬炒主義」。

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