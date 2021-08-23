新冠肺炎｜10地點及龍運巴士E31線納強制檢測【附名單】 (09:09)

任何人於指明地點及時間曾身處下列地方或交通工具，須於8月24日或之前接受強制檢測：

．荃灣沙嘴道328號328廣場地下G03號舖銀龍茶餐廳（8月1日下午2時至7時、8月15日下午3時至6時）

．由荃灣愉景新城開往東涌逸東邨的龍運巴士E31線（8月15日晚上6時至9時）

．荔枝角長沙灣道910號安泰大廈12樓尚醫健康醫療中心（8月14日上午9時至10時）

．油麻地彌敦道498-500號地舖紅茶冰室（8月14日晚上8時至11時）

．荔枝角長沙灣道912-914號時信中心地下1號舖若男冰室（8月14日上午9時至11時）

．荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號舖彩薈軒（8月7日中午12時至下午4時）

．油麻地永星里1G-1H號地下大家食（8月7日下午3時至9時）

．上環皇后大道中303號地下權記雲吞麵（8月7日晚上6時至9時）

．佐敦文英街26-28號地下鉅發冰室（8月5日上午11時至下午3時）

．觀塘開源道79號鱷魚恤中心2樓譽宴．星海（觀塘）（8月5日下午1時至6時）

．荃灣海壩街122-132A號荃立方商場1樓F12號舖斜角巷（8月3日下午1時至1時30分）

其他較早到期的強制檢測公告

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