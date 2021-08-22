大埔廣福道的士剷上安全島　1死9傷　司機被捕【短片】 (19:33)

【19:33】截至下午6時半，車禍傷者中仍有5人留醫，4人在威爾斯親王醫院，另有一人留醫屯門醫院。其中3人情況危殆，孕婦則留醫威院的深切治療部，情況嚴重；餘下一人情況穩定。另外，有兩女一男已出院。

【12:13】今早（22日）11時21分，一架的士疑失控剷向安全島交通燈柱，撞倒多名途人，1人死，9人受傷，消防出動7架救護車到場。傷者6女2男，據悉，其中一名女傷者曾被捲入車底，1名女傷者傷勢嚴重，送往北區醫院治理。警方拘捕63歲男司機，男司機受傷送院。

網上影片及相片顯示，一條燈柱遭撞毁倒塌，多名傷者倒臥地上，其中一名傷者倒在倒塌燈柱旁，在的士後方約20米，毫無反應，大量流血，其後被蓋上白布，證實當場死亡。安全島旁亦有一女一男童倒下。涉事的士停在廣福道路中心，車頭變形、右車頭損毁嚴重，有交通燈零件卡在右邊後車輪胎位置。救援人員到場前，有市民曾為傷者撐傘。

現場消息稱，曾有一名孕婦被困車底，由逾10名途人合力抬起重約1.5噸的士救出女子，她清醒被送往威爾斯親王醫院。其餘傷者分別送往威爾斯親王醫院、大埔那打素醫院及北區醫院救治，包括一名4歲男童、一名50歲女子及一名老婦，其中一名女子傷勢嚴重。

運輸及房屋局長陳帆對大埔廣福道發生致命交通意外表示十分難過，向死傷者的家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。他表示，相關政府部門已跟進，為死傷者及其家屬提供協助。警方亦會調查交通意外的原因。