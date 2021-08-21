海洋公園3新主題區邀競投營運　黃智祖：加入體育元素屬可行發展方向 (21:10)

海洋公園昨日（20日）展開為期8周的投標資格預審程序，邀請競投者以「建設、營運、轉移」（BOT）模式攜手發展，將於今年底或明年初作招標程序。海洋公園行政總裁黃智祖今日（21日）表示，海洋公園會肩負社會責任，新發展的主題區會充分體現保育和教育元素，而東京奧運後本港體育氣氛熱烈，在海洋公園加入體育元素是其中一個可行的發展方向。
海洋公園新發展計劃涉園內3個全新主題區，佔地約37.6萬平方米，包括位於山下園區、免費入場的全新零售、餐飲或消閒區，以及位於山上園區的歷險主題區和健康主題區。海洋公園昨公布，邀請有意競投者以BOT模式攜手發展，首階段開始投標資格預審，有意者可於8周內回應和提出建議，下階段是今年底或明年初進行的招標程序。
黃智祖今日出席園方活動時表示，海洋公園對外面的合作夥伴持開放態度，若對方提出特別意見或想法，公園很歡迎，同時海洋公園肩負社會責任，未來發展策略中，新發展主題區會充分體現保育、教育方面的重視，即使是下園區、餐飲娛樂消費等，亦能在發展概念中充分體現這些信息，且繼續讓有特別需要的人免費入場。
黃智祖又稱東京奧運後本港體育氣氛熱烈，在海洋公園加入體育元素是其中一個可行的發展方向，園方過去一年曾舉辦遠足和瑜伽活動，有足夠地方舉辦體育活動。
海洋公園 相關報道：
港將遊主題樂園 杜凱琹挑戰李靜：睇吓有冇「膽生毛」（8月21日）
水上樂園門票「售罄」加價再賣 消委會促海園增定價透明度（8月12日）