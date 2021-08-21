海洋公園3新主題區邀競投營運　黃智祖：加入體育元素屬可行發展方向 (21:10)

海洋公園新發展計劃涉園內3個全新主題區，佔地約37.6萬平方米，包括位於山下園區、免費入場的全新零售、餐飲或消閒區，以及位於山上園區的歷險主題區和健康主題區。海洋公園昨公布，邀請有意競投者以BOT模式攜手發展，首階段開始投標資格預審，有意者可於8周內回應和提出建議，下階段是今年底或明年初進行的招標程序。

黃智祖今日出席園方活動時表示，海洋公園對外面的合作夥伴持開放態度，若對方提出特別意見或想法，公園很歡迎，同時海洋公園肩負社會責任，未來發展策略中，新發展主題區會充分體現保育、教育方面的重視，即使是下園區、餐飲娛樂消費等，亦能在發展概念中充分體現這些信息，且繼續讓有特別需要的人免費入場。

黃智祖又稱東京奧運後本港體育氣氛熱烈，在海洋公園加入體育元素是其中一個可行的發展方向，園方過去一年曾舉辦遠足和瑜伽活動，有足夠地方舉辦體育活動。

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