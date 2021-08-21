林正財：港府長遠醫生人手規劃短視　修例引入非本地醫生非靈丹妙藥 (15:27)

他在席上批評，港府長遠醫生人手規劃差，過去經濟下行時減醫學生學額並推「肥雞餐」減人手，是「十分十分短視」的公共政策，對此感失望。林正財亦說，人口老化屬必然，不應以「年年計，年年清」的態度做公共政策，促作長遠規劃，包括長遠的醫生和資源需求。

上述草案的法案委員會主席葛珮帆亦有出席論壇，她稱盼於未來一兩次會議完成審議，爭取今個立法會會期內通過修訂。她稱，收到的公眾意見大多支持引入非本地培訓醫生，但亦有收到醫生質疑和反對。她對政府目前提出的草案能吸引到多少醫生來港存憂慮，認為應探討准許非香港永久居民來港註冊，並考慮資歷等因素。

長期病患者關注醫療改革聯席亦表示不反對擴至非永久居民，以讓制度留有彈性。林正財亦同意可討論。

公共醫療醫生協會會長凌霄志則表示，協會不反對引入非本地培訓醫生，但認為草案建議制定認可院校名單的委員會成員多由特首委任，由政府主導多於業界自主，加上透過醫學院名單制能否選到合適畢業生來港令人存疑，故對放寬草案至容許非永久居民來港註冊有保留，除非將制定名單的權力交回業界或醫委會。

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