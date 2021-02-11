新冠肺炎｜陳肇始：要求轉機客來港前持檢測陰性證明合理　「不清楚」現時有此要求否 (12:14)

陳肇始表示，轉機者不會進入本港社區，亦會與本地旅客分隔，但有機會接觸本地機場員工，機管局將檢視轉機者抵達機場流程，以及考慮需否設更嚴謹規範，例如到禁區者要強制打疫苗，認為對員工是好的保護。

另外，香港昨（20日）起再收緊抵港者檢疫安排，香港歐洲商務協會向特首林鄭月娥發公開信批評是退步，長遠影響本港國際金融中心地位。陳肇始回應，本港現時處理疫情策略是以「清零」作目標，並希望維持基本「清零」狀況。她表示，若防疫措施不嚴謹，令病毒進入社區，非市民樂見，因可能會再爆發疫情及要收緊社交距離措施，且市民希望有條件通關。她稱現時香港與外國並非沒交往，只是較小心處理，又說會盡力作出平衡，並做好新冠疫苗接種工作，接種率高便有空間調整措施。

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