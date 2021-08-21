天氣｜天文台料明日大致天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。下午本港多處地區氣溫上升至33度或以上，新界北部的氣溫更上升至35度左右。本港地區今晚（21日）及明日（22日）天氣預測大致天晴。明日局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。日間酷熱，最高氣溫約33度，吹輕微至和緩西南風。展望隨後一兩日大致天晴，持續酷熱。下周中後期有幾陣驟雨。
下午4時，熱帶風暴奧麥斯集結在沖繩島以南約410公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。
【13:00】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱。吹輕微至和緩西南風。
正午12時，熱帶風暴奧麥斯集結在沖繩島以南約480公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。
【07:45】上午7時20分，天文台錄得氣溫28.2度，相對濕度83%。
高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。
在上午5時，熱帶風暴奧麥斯集結在沖繩島之東南偏南約620公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向台灣以東海域。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但早上局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩西南風。
展望未來數天大致天晴，持續酷熱。下周中期有幾陣驟雨。
（香港天文台）
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