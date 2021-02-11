7民主派煽惑他人遊行9月1日判刑　黃浩銘被撤保釋　求情稱「不感羞恥、毫無悔意」 (18:10)

辯方：梁國雄冠心病惡化

7名被告為前民陣召集人陳皓桓、梁國雄、立法會前議員何秀蘭、何俊仁、社民連前主席黃浩銘、民主黨前主席楊森、吳文遠。辯方求情稱，大部分被告身負數宗案件，望法庭可將部分刑期與其他涉及遊行的案件同期執行。辯方又透露梁國雄的冠心病病情惡化。

辯方續稱，何秀蘭當日在終院外叫港人要「繼續勇敢」，源於案發前數天有人襲擊時任民陣召集人岑子杰，以阻嚇民眾參與遊行，故何秀蘭才道出此言，望港人繼續無懼發聲；而何俊仁則真誠相信享有集會自由權利才犯案，強調二人從不主張暴力。

沒有代表律師的黃浩銘及楊森親自求情，楊森表明會繼續爭取民主。黃浩銘則說2019年所發生的事情，「並不是我一個人或我們這幾位被告可以促成」，社會問題的癥結是「犯罪原因」，必須從根本上改革，爭取民主普選、建設真正法治、追求公平正義「仍然是我的理想」。

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