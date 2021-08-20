男子唐樓藏黑火藥鋁熱劑認3罪　官稱如「戰術型小型軍火庫」 (15:41)

案情指出，被告董上琳（24歲）2019年10月3日起租用大角嘴橡樹街75號唐樓一單位，同月15日，警方對單位展開監察行動，晚上7時首被告與另一人背着背包離開大廈，警員上前截停，他嘗試逃跑但終遭拘捕。

其後警方進入單位搜查，在走廊檢獲化學品、經改裝的流動電話連電線連接繼電器等；在廚房則檢獲電油、布條、啤酒樽、航拍機與投擲裝置等；在睡房發現大量防毒呼吸器、過濾器及防護裝備等。警方另發現一本筆記簿，內有改裝氣體罐和滅火筒的設計圖，以及寫上2019年6月香港發生的示威事件和「香港人權與民主法案」的字眼。

控方指出，單位內發現的化學品包括黑火藥及鋁熱劑，配合搖控裝置可達到爆炸效果；至於單位發現的航拍機和投擲裝置則可配合小瓶汽油彈使用。警方其後再到被告的住所搜查，亦發現爆炸品及大量對講機。