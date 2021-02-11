831太子站事件13歲男藏燃燒彈　官稱被告「真心認錯」判入教導所 (15:10)

法庭早前為被告索取教導所、勞教中心及更生中心報告。法官姚勳智在庭上引述辯方求情時稱，被告案發時升讀中一，患有過度活躍及讀寫障礙，他對兩年來為家人造成煎熬感到萬分痛心，深感後悔。其父母、胞姊的求情信指出被告本性善良，因誤交損友才犯案，師長亦讚揚他是校內舞蹈學會的出色隊員。

姚官判刑時稱，被告當日主動參與非法集結，是前線參與者。他手持雨傘及鐵通，更將磚頭及發泡膠放到路中阻車，令主要幹道嚴重受阻，「妄顧法紀，是不負責任的行為」。

姚官指出，即使被告沒有使用被搜出的兩枚燃燒彈，但當日大批示威者跑入太子站逃避追捕，假如在站內引爆燃燒彈「後果不堪設想」。姚官續稱，若被告是成年人，將被判處3至4年或以上監禁，但考慮被告年紀及背景，「知你真心認錯，很多信表達對你的支持」，決定就兩罪判入教導所。

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