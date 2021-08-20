電腦通訊節今開幕　市民一折買原價1.8萬元電視機 (14:46)

持36號籌的李先生以一折購入原價近1.8萬元的電視機，他稱沒有特別心頭好，見電視機尚未售罄，便「買嚟玩吓」，又稱今年人流及氣氛均遜上屆。另有參展商推出優惠吸引顧客，錢先生以999元購買一電腦屏幕，較原價減近300元，他亦預算以近5000元購買電腦硬碟。

場內不少參展商均接受消費券。電腦專賣店負責人陳先生認為，消費券紅利已過，大部分顧客早已花光首期2000元消費券，批評消費券令巿場扭曲；他又稱疫情下人流減少，寄望周末人流轉旺，但亦不抱太大期望。

手提電腦代理公司經理陳家俊則稱，人流及生意均較預期佳，開幕首3小時已售出5部電腦，但受疫情影響，不少產品缺貨，供調動的貨量較往年少一半，加上不少人於去年在家工作熱潮時已購入電腦，料銷售額較上屆差四成；他另指出，今早九成顧客皆使用消費券結帳，認為消費券令顧客預算提高。