馬家健定罪後曾錄口供擬頂證同案者　官判刑時知悉前法律團隊涉妨礙司法公正受查 (14:13)

25歲青年馬家健因企圖販毒被判囚23年，服刑5年後上訴得直，無罪釋放，事件揭發馬家健疑被該案「師爺」陳強利游說認罪，並由大律師張曉惠處理認罪。根據司法機構最新公開的一份判辭，馬家健被陪審團裁定企圖販毒罪成後，於2019年9月13日在高院被判囚23年，當時法官陳慶偉判刑時透露，警方當時已就馬家健前法律團隊涉嫌妨礙司法公正的案件調查，但陳官認為由於案件仍在調查中，而某程度上與馬家健的企圖販毒案無直接關係，故判刑時不會考慮上述因素。
判辭又透露，馬家健被陪審團定罪後，曾經錄取一份「無損權益口供」（non-prejudicial statement），其間法庭押後判刑以作配合，惟控方稱沒有以馬家健的口供指控販毒案中其他疑犯，陳官指出「無損權益口供」在案中無實際用途，換言之無助馬家健減刑。
上訴庭上周三（11日）判馬家健上訴得直，撤銷其企圖販毒罪，無罪釋放，其間批評控方放棄追究較重罪責的人，並提出多項未能解決的疑點，包括為何案底纍纍的「師爺」會受聘於律師樓、為何撤銷同案另一人的控罪、檢控機關會否調查青年原本的律師團隊等。至昨日（19日），陳強利及張曉惠被控一項串謀妨礙司法公正罪，陳強利被拒保釋，張曉惠則准以30萬元保釋，案件押後至11月29日再訊。
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