馬家健定罪後曾錄口供擬頂證同案者　官判刑時知悉前法律團隊涉妨礙司法公正受查 (14:13)

判辭又透露，馬家健被陪審團定罪後，曾經錄取一份「無損權益口供」（non-prejudicial statement），其間法庭押後判刑以作配合，惟控方稱沒有以馬家健的口供指控販毒案中其他疑犯，陳官指出「無損權益口供」在案中無實際用途，換言之無助馬家健減刑。

上訴庭上周三（11日）判馬家健上訴得直，撤銷其企圖販毒罪，無罪釋放，其間批評控方放棄追究較重罪責的人，並提出多項未能解決的疑點，包括為何案底纍纍的「師爺」會受聘於律師樓、為何撤銷同案另一人的控罪、檢控機關會否調查青年原本的律師團隊等。至昨日（19日），陳強利及張曉惠被控一項串謀妨礙司法公正罪，陳強利被拒保釋，張曉惠則准以30萬元保釋，案件押後至11月29日再訊。

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