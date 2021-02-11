新冠肺炎｜金鐘文職男檢測陽性入院後陰性　袁國勇料或採樣時遭科興疫苗污染 (15:40)

一名在金鐘從事文職的32歲男子，日前在海怡半島西醫張永發診所取咽喉拭子樣本作新型冠狀病毒檢測，昨（18日）被衛生防護中心公共衛生化驗服務處驗出陽性，但男子入院後病毒及抗體檢測均呈陰性。港大微生物學系講座教授袁國勇今午（19日）視察張永發診所後，認為男子樣本有可能被診所其他人接種科興疫苗的殘餘病毒核酸污染。
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，32歲男子無病徵，過去兩周主要上班及去過食肆，無接觸高危者，亦無到過有確診個案的地區。男子沒有接種新冠疫苗，8月16日晚上約7時應公司要求，到海怡半島海怡廣場西醫張永發診所取咽喉拭子作新冠病毒檢測，樣本於8月18日被公共衛生化驗服務處驗出陽性，CT值34至37，因病毒量太低故無法進行基因分析。男子昨晚入院後病毒及抗體檢測均呈陰性，其約30名密切接觸者正被安排入檢疫中心，未發現陽性個案。男子的樣本已送港大進一步化驗及調查，袁國勇表示，若證實是疫苗污染而非感染，男子的密切接觸者將可離開檢疫中心。
袁國勇指出，張永發診所有提供科興疫苗接種服務，男子到診所採樣前，診所曾在同一張醫生診症枱為4人打針，打針後醫生雖有消毒及立即洗手，但由於病毒核酸不會被酒精破壞，故有可能在醫生為男子採樣時被帶入樣本。另一可能性是醫生用針筒抽取疫苗時，病毒從疫苗樽進入空氣，導致污染。衛生防護中心及港大會在診所放置疫苗的雪櫃、醫生診症枱、棄置疫苗樽的地方、醫生洗手水喉及診所出風口和入風口取環境樣本，化驗是否有殘餘的疫苗病毒。
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