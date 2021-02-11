新冠肺炎｜金鐘文職男檢測陽性入院後陰性　袁國勇料或採樣時遭科興疫苗污染 (15:40)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，32歲男子無病徵，過去兩周主要上班及去過食肆，無接觸高危者，亦無到過有確診個案的地區。男子沒有接種新冠疫苗，8月16日晚上約7時應公司要求，到海怡半島海怡廣場西醫張永發診所取咽喉拭子作新冠病毒檢測，樣本於8月18日被公共衛生化驗服務處驗出陽性，CT值34至37，因病毒量太低故無法進行基因分析。男子昨晚入院後病毒及抗體檢測均呈陰性，其約30名密切接觸者正被安排入檢疫中心，未發現陽性個案。男子的樣本已送港大進一步化驗及調查，袁國勇表示，若證實是疫苗污染而非感染，男子的密切接觸者將可離開檢疫中心。

袁國勇指出，張永發診所有提供科興疫苗接種服務，男子到診所採樣前，診所曾在同一張醫生診症枱為4人打針，打針後醫生雖有消毒及立即洗手，但由於病毒核酸不會被酒精破壞，故有可能在醫生為男子採樣時被帶入樣本。另一可能性是醫生用針筒抽取疫苗時，病毒從疫苗樽進入空氣，導致污染。衛生防護中心及港大會在診所放置疫苗的雪櫃、醫生診症枱、棄置疫苗樽的地方、醫生洗手水喉及診所出風口和入風口取環境樣本，化驗是否有殘餘的疫苗病毒。

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