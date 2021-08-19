食客舔匙舀公用糖與同桌打鬥亡　陪審團一致裁定「死於自然」 (15:52)

事發於2015年10月10日秀茂坪順天邨萬順茶餐廳，死者黃文權（終年58歲）翌年1月16日不治。

黃官指出，本案關鍵是椎動脈瘤破裂的原因是什麼，令死者腦內蛛網膜下腔出血致死。若陪審團裁定死者「不合法地被殺」，需在毫無合理疑點下判斷他遭受外力令其椎動脈瘤破裂，死亡是因為他人蓄意行為所致，以及合理、理性的人可預計他承受被傷害的風險。

若陪審團接納黃文權主動襲擊，同桌食客以合理武力自衛，可裁定「合法地被殺」。如推論黃文權絆倒地上石壆頭部撞牆致動脈瘤爆裂，則可裁定「意外致死」。至於「死於自然」，即死者因血壓上升或疾病誘發動脈瘤破裂。如陪審團無法裁定動脈瘤破裂因外力傷害或自發疾病，可選「存疑裁決」。

官提醒陪審團中立 勿認為「先撩者賤打死無怨」

黃官提醒陪審團以中立態度裁決，避免考慮死者生前行為不好導致事件發生，覺得他「先撩者賤，打死無怨」。另外，涉案食客在裁決後可能有刑事或民事法律責任，陪審團需要考慮其背景而判斷他是否如實作供。5男陪審團於下午12時52分退庭商議，約一個半小時後一致裁定死者「死於自然」。

黃官最後感謝陪審團考慮很多證供後作出裁決。他向死者妻子致以慰問，指出人生會遇到許多無奈的事，是次突發事件令她失去丈夫，希望她能走出傷痛陰霾。

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